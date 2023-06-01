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Глава МВД наградил оказавших содействие полицейским детей и подростков

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Фото: Пресс-центр МВД России
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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев наградил детей и подростков, которые оказали содействие полицейским. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк 31 мая.

Награждение прошло на мероприятии, приуроченном к Международному дню защиты детей.

Колокольцев, обращаясь к удостоившимся наград, отметил, что люди, способные на подвиг, во все времена пользовались уважением и почетом, а их поступки остаются в истории и находят отражение в произведениях литературы и искусства. По его словам, служба в полиции по сей день остается востребованной профессией.

«Наши сотрудники часто действуют в сложной обстановке, когда необходимо мгновенно принимать точные решения <...> Иногда они жертвуют собой ради спасения других», — сказал он в ходе мероприятия.

Министр вместе с тем подчеркнул, что во всех уголках России живут неравнодушные граждане, среди которых много молодежи, на чью поддержку можно рассчитывать.

Кроме того, он напомнил, что 2023 год указом президента России Владимира Путина объявлен Годом педагога и наставника.

«Наша встреча — еще одно доказательство высокой общественной значимости этой профессии», — отметил он.

Глава ведомства также поблагодарил юных героев за добрые поступки и отметил, что всех их объединяют такие качества, как благородство, ответственность, принципиальность, а также пожелал им успехов в новых свершениях.

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В ноябре прошлого года глава МВД вручил государственные и ведомственные награды 30 сотрудникам, которые проявили мужество и героизм при спасении людей. В 2022 году, по словам Колокольцева, 480 сотрудников были удостоены государственных наград, а более 10 тыс. — ведомственных.

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