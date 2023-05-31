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Макрон заявил о пересмотре Западом поддержки ВСУ с расчетом на затяжной конфликт

Макрон: если контрнаступление провалится, то Западу придется пересмотреть поддержку ВСУ
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Фото: REUTERS/Yoan Valat
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Президент Франции Эммануэль Макрон в среду, 31 мая, заявил, что если конфликт затянется, то западным странам придется пересматривать уровень поддержки Украины. Об этом он сказал на форуме по безопасности Globsec в Братиславе.

По его словам, Запад вооружает ВСУ, но не включает Украину ни в один стратегический диалог по безопасности. Если Запад хочет долгосрочного мира, то должен дать ей средства предотвратить любую агрессию и включить ее в соглашения по архитектуре безопасности.

«Я выступаю за то, чтобы дать Украине ощутимые гарантии безопасности», — заключил он.

Если же ВСУ провалят контрнаступление, то Запад оценит, «как откалибровать» военную помощь, добавил Макрон.

По его словам, на это есть две причины, первая из которых — это то, что украинские войска «сегодня защищают Европу».

По мнению Макрона, успешное украинское контрнаступление может открыть возможность для перехода к диалогу о мире. Европе также надо готовить этот мир и надежные гарантии для Киева.

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Ранее, 31 мая, Макрон заявил, что Европа должна стать частью будущего договора о вооружениях. По его словам, европейцы, должны стать субъектами соглашений, которые обеспечивают безопасность ЕС.

В этот же день, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рано или поздно Европе придется задуматься и ответить перед своим народом, зачем она накачивает оружием Украину.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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