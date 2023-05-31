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СМИ узнали мотивы протаранившего ворота Даунинг-стрит мужчины

Daily Express: въехавший в ворота Даунинг-стрит мужчина протестовал так против политики властей
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Фото: Global Look Press/Vuk Valcic
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Мужчина, который въехал на автомобиле в ворота резиденции премьер-министра Великобритании Риши Сунака на Даунинг-стрит в Лондоне, хотел таким образом выразить протест против политики действующих властей. Об этом в среду, 31 мая, написала газета Daily Express.

Издание сообщило, что мужчина выложил в одной из соцсетей видеоролик, в котором он изложил мотивы своего поступка.

В частности, мужчина заявил, что Консервативная партия Великобритании «ведет войну против инвалидов, бедняков, медсестер, врачей, в целом против всех, кто бастует или считает, что им недоплачивают».

«Я чувствую, что это ответственность Риши Сунака и Лиз Трасс, Бориса Джонсона и тех, кто ушел до него и разрушил нашу страну и кто-то должен за это заплатить», — заявил он.

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25 мая мужчина на автомобиле врезался в главные ворота Даунинг-стрит. В результате инцидента никто не пострадал. Мужчину задержали. Спустя два дня, 27 мая, стало известно, что он освобожден из-под ареста в ожидании дальнейшего расследования. При этом полиция Лондона сообщила, что ему было предъявлено обвинение по делу, не связанному с этим инцидентом. Там добавили, что вскоре мужчина предстанет перед Вестминстерским магистратским судом.

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