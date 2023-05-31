Шандоры на дамбе в Биробиджане привели в порядок
В Биробиджане проводятся работы по защите города от подтоплений. Ход работ проверил мэр Максим Семенов. Он посетил дамбу, которая находится на территории города.
По словам градоначальника, которые приводит ИА EAOMedia, на всей протяженности дамбы смонтировано пять сооружений, которые предназначены для перекрытия водопропускного отверстия гидротехнического сооружения. Работа этих шандор важна, особенно в период дождей, когда уровень воды в реке поднимается.
Сейчас все шандоры исправны, за их работу отвечает обслуживающая организация.