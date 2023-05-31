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Песков призвал Европу задуматься об ответственности за накачивание Украины оружием

Песков: Европе придется ответить перед своим народом, зачем она накачивает оружием Украину
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Рано или поздно Европе придется задуматься и ответить перед своим народом, зачем она накачивает оружием Украину. Об этом в среду, 31 мая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывание властей Германии о «легитимности ударов Украины по России».

«Рано или поздно европейским государствам и тем, кто уже активно, по уши влез в этот конфликт, придется задуматься и придется отвечать перед своими народами, зачем они это делают. Потому что избежать негативных последствий у них не получится», — сказал он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1».

Представитель Кремля добавил, что европейские страны уже ощущают негативные последствия в экономическом плане.

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Ранее в этот день официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что, согласно международному праву, Киев может проводить военные действия на территории России, сравнимые с атаками дронов на Москву.

Накануне глава британского МИДа Джеймс Клеверли также выразил уверенность в том, что у Киева есть право «проецировать силу» за пределы своих границ. При этом министр отметил, что не будет «спекулировать о характере атаки».

Между тем депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн в беседе с «Известиями» сказал, что Запад не должен игнорировать атаку беспилотников в Москве и Подмосковье. Вместо этого нужно оказывать влияние на Украину, чтобы предотвратить подобные акты, которые, по его словам, являются еще одним уровнем эскалации.

Украинские беспилотники атаковали несколько зданий в Москве и Подмосковье утром 30 мая. По данным Минобороны, в атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Три из них были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), еще пять — сбиты зенитным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье.

В Кремле расценили это как ответные действия киевского режима на эффективные удары ВС России по одному из центров принятия решений на Украине. По факту атаки беспилотных летательных аппаратов в Москве возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».

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