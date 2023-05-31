Спикер ГД представит Россию на церемонии инаугурации Эрдогана
Спикер Госдумы Вячеслав Володин представит Россию на церемонии инаугурации переизбранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Да, Вячеслав Викторович Володин», — ответил Ушаков на соответствующий вопрос журналиста 31 мая.
Точная дата инаугурации Эрдогана пока не объявлялась.
Накануне советник турецкого лидера Мехмет Учум рассказал, что возможной датой церемонии инаугурации может стать 3 июня. По его словам, если Высшая избирательная комиссия объявит итоговые результаты президентских выборов 1 июня, то инаугурация состоится в субботу, 3 июня, в Анкаре.
Наряду с этим официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в ходе телефонных переговоров Реджепа Тайипа Эрдогана и российского президента Владимира Путина лидеры двух стран подтвердили свое намерение в обозримой перспективе провести встречу.
28 мая глава Высшего избирательного совета (ЦИК) Турции Ахмет Енер заявил, что во втором туре президентских выборов победил действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он получил 52,16% голосов, его соперник из оппозиции Кемаль Кылычдароглу — почти 48%.