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Спикер ГД представит Россию на церемонии инаугурации Эрдогана

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Фото: REUTERS/Umit Bektas
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин представит Россию на церемонии инаугурации переизбранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Да, Вячеслав Викторович Володин», — ответил Ушаков на соответствующий вопрос журналиста 31 мая.

Точная дата инаугурации Эрдогана пока не объявлялась.

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Накануне советник турецкого лидера Мехмет Учум рассказал, что возможной датой церемонии инаугурации может стать 3 июня. По его словам, если Высшая избирательная комиссия объявит итоговые результаты президентских выборов 1 июня, то инаугурация состоится в субботу, 3 июня, в Анкаре.

Наряду с этим официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в ходе телефонных переговоров Реджепа Тайипа Эрдогана и российского президента Владимира Путина лидеры двух стран подтвердили свое намерение в обозримой перспективе провести встречу.

28 мая глава Высшего избирательного совета (ЦИК) Турции Ахмет Енер заявил, что во втором туре президентских выборов победил действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он получил 52,16% голосов, его соперник из оппозиции Кемаль Кылычдароглу — почти 48%.

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