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Чернышенко сообщил о назначении российских «цифровых атташе» в шести странах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Российские «цифровые атташе» назначены в шести странах. Об этом в среду, 31 мая, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

В частности, «цифровые атташе» назначены в Малайзии, Аргентине, Вьетнаме, ЮАР, Кубе и КНР.

«Еще четыре кандидата — Казахстан, ОАЭ, Турция и Узбекистан — ожидают прохождения финального этапа конкурсного отбора», — сказал Чернышенко ТАСС на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).

Цифровые атташе — это сотрудники торговых представительств РФ за рубежом, которые отвечают за поддержку российских ИТ-компаний, занимающихся экспортной деятельностью.

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Ранее Чернышенко находился на Кубе 17–19 мая в рамках рабочей поездки. Вместе с кубинским вице-премьером Рикардо Кабрисасом он провел 20-е заседание российско-кубинской межправительственной комиссии.

20 мая Чернышенко заявил, что Россия намерена развивать сотрудничество с Кубой в агропромышленном комплексе. Также он подчеркнул, что основное взаимодействие России и Кубы приходится на промышленность и энергетику.

В марте посол Кубы в Москве Хулио Антонио Гармендия Пенья заверил, что Гавана не собирается присоединяться к антироссийским санкциям Запада даже с учетом давления со стороны США.

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