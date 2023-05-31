Чернышенко сообщил о назначении российских «цифровых атташе» в шести странах
Российские «цифровые атташе» назначены в шести странах. Об этом в среду, 31 мая, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
В частности, «цифровые атташе» назначены в Малайзии, Аргентине, Вьетнаме, ЮАР, Кубе и КНР.
«Еще четыре кандидата — Казахстан, ОАЭ, Турция и Узбекистан — ожидают прохождения финального этапа конкурсного отбора», — сказал Чернышенко ТАСС на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).
Цифровые атташе — это сотрудники торговых представительств РФ за рубежом, которые отвечают за поддержку российских ИТ-компаний, занимающихся экспортной деятельностью.
Ранее Чернышенко находился на Кубе 17–19 мая в рамках рабочей поездки. Вместе с кубинским вице-премьером Рикардо Кабрисасом он провел 20-е заседание российско-кубинской межправительственной комиссии.
20 мая Чернышенко заявил, что Россия намерена развивать сотрудничество с Кубой в агропромышленном комплексе. Также он подчеркнул, что основное взаимодействие России и Кубы приходится на промышленность и энергетику.
В марте посол Кубы в Москве Хулио Антонио Гармендия Пенья заверил, что Гавана не собирается присоединяться к антироссийским санкциям Запада даже с учетом давления со стороны США.