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В Норвегии опровергли приезд главы МИД Турции на встречу НАТО

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Фото: Global Look Press/Frank Sorge
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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу не приедет в Осло на неформальную встречу с коллегами по НАТО, где будет обсуждаться вопрос членства Швеции в альянсе. Об этом 31 мая сообщила глава норвежского внешнеполитического ведомства Анникен Хюитфельд.

«Вступление Швеции в НАТО очень важно для норвежской безопасности. Мы хотим, чтобы эта страна была членом того же военного союза, что и Норвегия. Я поднимала данную тему несколько раз, когда встречалась с турецким министром иностранных дел. К сожалению, он не сможет приехать на эту встречу, поскольку в четверг состоится первая сессия турецкого парламента», — сказала она на пресс-конференции перед встречей.

По ее словам, Швеция выполнила все требования для вступления в НАТО. Хюитфельд заявила, что нет никаких оснований, чтобы заставлять ее ждать.

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В настоящее время идет дискуссия о вхождении Швеции в НАТО. 29 мая американский президент Джо Байден заявил журналистам, что в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил проблему вступления Швеции в НАТО. Но добавил, что подробнее они обсудят вопрос позднее.

7 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность, что Швеция станет членом НАТО к встрече руководителей альянса в Вильнюсе 11–12 июля. Он также отметил, что Турция имеет законные личные интересы, которые путем обсуждения уже привели к успешному присоединению Финляндии 4 апреля.

Турция и Венгрия отказывают Швеции в одобрении заявки. При этом в Будапеште заявляют о плохих отношениях со Стокгольмом и его вмешательстве во внутренние дела страны.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что Швеция полностью выполнила свои обязательства для вступления в НАТО, на пути страны в альянс не должно быть препятствий.

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