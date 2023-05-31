Иркутский суд вынес решение по делу о контрабанде леса на 55 млн рублей

Тайшетский городской суд в Иркутской области вынес решение по делу о контрабанде леса стоимостью более 55 млн рублей участниками организованной группы. Организатор получил 8,5 лет колонии, еще один участник группы — 7,5 лет тюрьмы.

Установлено, что в период с 2014 по 2017 годы двое иностранных граждан скупали незаконно заготовленную древесину на территории Тайшетского и Нижнеудинского районов Иркутской области, затем перерабатывали ее и продавали иностранным компаниям. Контракты оформлялись с использованием фиктивных документов.

В результате участники ОПГ через таможенную границу ЕАЭС по железной дороге не законно экспортировали более 17 тыс. куб. м лесоматериалов стоимостью, превышающей 55 млн рублей, пиишет ИА IrkutskMedia.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области возбудили три уголовных дела по факту контрабанды леса в Китай и Узбекистан. В состав преступной группы входили две россиянки, жительницы Красноярска и Иркутской области, и мужчина — гражданин Узбекистана.