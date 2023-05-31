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Путин внес в ГД законопроект о ратификации соглашения с Абхазией по двойному гражданству

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения с Абхазией об урегулировании вопросов двойного гражданства. Соответствующий проект уже опубликован в базе данных.

«Ратифицировать соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия об урегулировании вопросов двойного гражданства, подписанное в городе Москве 27 сентября 2022 года», — отмечается в тексте документа.

Согласно соглашению, граждане одной стороны имеют право получить гражданство другой стороны без отказа от имеющегося гражданства.

Также жители Абхазии смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Вместе с тем лицо, которое получило двойное гражданство, может пользоваться правами на соцобеспечение, образование, медобслуживание в соответствии с законадательством той страны, где это лицо проживает.

В Абхазии более половины населения имеет наряду с гражданством республики и гражданство РФ. Законодательство страны предусматривает двойное гражданство только с РФ.

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