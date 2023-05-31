Путин внес в ГД законопроект о ратификации соглашения с Абхазией по двойному гражданству
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- Путин внес в ГД законопроект о ратификации соглашения с Абхазией по двойному гражданству
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения с Абхазией об урегулировании вопросов двойного гражданства. Соответствующий проект уже опубликован в базе данных.
«Ратифицировать соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия об урегулировании вопросов двойного гражданства, подписанное в городе Москве 27 сентября 2022 года», — отмечается в тексте документа.
Согласно соглашению, граждане одной стороны имеют право получить гражданство другой стороны без отказа от имеющегося гражданства.
Также жители Абхазии смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Вместе с тем лицо, которое получило двойное гражданство, может пользоваться правами на соцобеспечение, образование, медобслуживание в соответствии с законадательством той страны, где это лицо проживает.
В Абхазии более половины населения имеет наряду с гражданством республики и гражданство РФ. Законодательство страны предусматривает двойное гражданство только с РФ.
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