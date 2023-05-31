Волжская ГЭС перейдет на новый режим работы с июня

На Волжской ГЭС в связи с завершением весеннего половодья снизят сбросы воды до 5 тыс. кубометров в секунду. Об этом изданию «НовостиВолгограда.ру» сообщила специалист по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро» — «Волжская ГЭС» Галина Шацкая.

На новый режим работы ГЭС перейдет уже с 1 июня. До 10-го числа того же месяца среднесуточный сброс воды составит 5000-5200 кубометров секунду.

Сбросы решено было сократить в связи с завершением половодья на Нижней Волге. В 2023 году в створе Волгоградского гидроузла оно началось 6 апреля и продолжалось 56 дней.

Максимальные сбросы продлились с 17 по 21 апреля и составили 26 тыс. кубометров в секунду.

Во время половодья Волжская ГЭС побила собственный рекорд суточной выработки электроэнергии. 22 мая показатель составил 65,612 млн кВт/ч.