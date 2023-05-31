Германия передаст Словакии зенитные системы Matnis взамен Patriot

Военно-воздушные силы Германии передадут Словакии две системы противоракетной обороны (ПРО) ближнего действия Mantis. Об этом 31 мая сообщила пресс-служба Вооруженных сил ФРГ.

«Передача будет осуществлена до конца года. С марта 2022 года ВВС Германии укрепляют противовоздушную оборону альянса за счет временного размещения в Словакии системы Patriot, которая будет возвращена в ФРГ в этом году», — говорится в сообщении.

Германия начала обучение 60 словацких военнослужащих управлению Mantis.

Ранее, 26 мая, агентство Reuters сообщило, что Германия разместит в Литве американский зенитный ракетный комплекс Patriot в целях обеспечения безопасности саммита НАТО в Вильнюсе в июле. Системы противовоздушной обороны перебросят из Словакии, их вспомогательные подразделения будут передислоцированы из Польши.

На предстоящем в Вильнюсе саммите лидеры стран НАТО примут, в частности, многолетнюю программу помощи Украине. Она позволит Киеву полностью перейти с вооружения советского образца на западное и поможет добиться оперативной совместимости с союзниками по альянсу.

Саммит состоится 11–12 июля 2023 года в Вильнюсе.

Предыдущий саммит НАТО прошел в Мадриде летом 2022 года. Центральным событием встречи стало одобрение Стратегической концепции до 2030 года. Блок обозначил РФ как «наиболее существенную и прямую угрозу» безопасности.