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Макрон заявил о необходимости реформ перед вступлением новых стран в ЕС

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Фото: Global Look Press/dpa/Philipp von Ditfurth
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Присоединение новых стран к Евросоюзу (ЕС), в том числе Украины, без предварительных реформ было бы ошибкой. Об этом заявил в среду, 31 мая, президент Франции Эммануэль Макрон, трансляцию его выступления опубликовал портал France24.

По его мнению, союз должен пересмотреть методы управления и новые форматы перед приемом новых членов.

«Это единственный способ ответить на справедливое ожидание стран Восточных Балкан, Молдавии и Украины, которые должны вступить в ЕС, и сохранить геополитическую эффективность», — сказал Макрон на форуме по безопасности Globsec, который проходит в Братиславе.

Французский лидер отметил, что было бы ошибкой немедленно включить государства в Евросоюз и только потом провести необходимые реформы.

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Также Макрон в ходе своего выступления в Братиславе призвал ЕС предоставить Украине надежные гарантии безопасности. По его словам, страны массово вооружают Киев, но не включают ее ни в один стратегический диалог.

Ранее, 9 мая, президент Франции заявил, что процесс принятия Украины в Евросоюз может занять несколько лет или даже десятилетия. При этом он отметил, что Киев «уже является членом европейской семьи». Макрон подчеркнул, что страны ЕС должны сохранить мир в Европе и не допустить эскалации ситуации на Украине.

До этого, 4 мая, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен анонсировала масштабный пакет помощи Украине, который «поможет ей в ее будущем в ЕС». По ее словам, это поможет привлечь инвестиции, провести необходимые реформы и «вымостит Украине дорогу в ее будущем в ЕС». В апреле она также заявила, что обычно процесс вступления страны в ЕС занимает годы, однако ситуация с Киевом является экстраординарной.

В конце июля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию внешней политики, которая предусматривает курс в сторону вступления в Евросоюз и НАТО и нацелена на противодействие политике России.

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