Около 35 млн рублей направят на ремонт горевшего дома в центре Оренбурга

В Оренбурге на восстановление кровли горевшего дома в центре города направят 35 млн рублей. Об этом сообщает ИА «Урал56.Ру» со ссылкой на городскую администрацию.

Средства выделены городу из регионального бюджета на исполнение функций административного центра. По решению главы Оренбурга Сергея Салмина, их направят на ремонт крыши дома на улице Советской/Максима Горького.

«Правительство и город предпринимают все возможные меры для того, чтобы жильцы дома в отопительный сезон ушли с крышей над головой. На сегодня это наша первоочередная задача. Ее решение мы полностью берем на себя несмотря на то, что дом является общедомовой собственностью владельцев помещения», — заявил мэр города.

В ближайшее время специалисты должны провести обследование дома и разработать проект ремонта, предусматривающий восстановление крыши, перекрытий и витражей на лестничных площадках.

Пожар в доме на улице Советской, 14/Максима Горького, 4 произошел 17 мая. В результате пострадала кровля и семь квартир. Городские власти сообщили, что людям придется восстанавливать свое жилье самостоятельно, отмечает информагентство.

Пострадавший от пожара дом является объектом культурного наследия, в соответствующий реестр его внесли в 2020 году. Известно, что возгорание началось в квартире, принадлежащей городу.