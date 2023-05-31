Ребенок погиб из-за падения с рук нетрезвого деда в Красноярском крае

В Нижнеингашском районе Красноярского края 54-летний мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, не удержал в руках восьмимесячного внука. Мальчик упал на пол и погиб.

Как пишет ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на СУ СКР по региону, инцидент произошел 29 мая в селе Соколовка. Мама мальчика оставила сына дома с пьяным дедушкой, а сама вышла на улицу по делам. Дед взял внука на руки и, не удержав, уронил на пол, в результате чего ребенок умер.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее, 29 мая, сообщалось, что в Пермском крае семимесячный ребенок сгорел в коляске, предположительно из-за того, что одеяло поджег старший брат. Трехлетний мальчик, по предварительным данным, играл с зажигалкой.