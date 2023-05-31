Теннисистка Павлюченкова победила Самсонову во втором круге «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу над соотечественницей Людмилой Самсоновой в матче второго круга Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос». Матч проходил в среду, 31 мая, в Париже.

Игра продолжительностью 3 часа 6 минут завершилась со счетом 4:6, 7:5, 7:5.

В следующий раз Павлюченкова встретится с россиянкой Анастасией Потаповой, ранее в этот день переигравшей представительницу Египта Майар Шериф во втором круге чемпионата.

Также в этот день российская спортсменка Анна Блинкова победила пятую ракетку мира, француженку Каролин Гарсию со счетом 4:6, 6:3, 7:5. В третьем круге она сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.

Открытый чемпионат Франции по теннису проходит с 28 мая по 11 июня.

В турнире также принимает участие первая ракетка мира (среди женщин) и действующая чемпионка Ига Швентек. Вторая ракетка мира (среди мужчин) — россиянин Даниил Медведев 30 мая проиграл бразильцу Тиагу Зайбот Вилду в первом круге чемпионата. Помимо Медведева в основной сетке представлены трое россиян: Андрей Рублев, Карен Хачанов и Александр Шевченко.