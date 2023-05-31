Президент РФ Владимир Путин заявил о перспективах сотрудничества России и Эритреи на встрече с президентом государства Исайясом Афеворки. Об этом 31 мая говорится в сообщении на сайте Кремля.

Сообщается, что во время встречи планируется подписание ряда межправительственных соглашений.

«На повестке дня у нас подписание ряда межправительственных соглашений. Надеюсь, что коллеги поработали, и мы сможем это сделать», — заявил Путин.

Президент РФ считает, что у России и Эритреи есть неплохие перспективы по многим направлениям сотрудничества, которые обсуждаются на встрече. По его словам, страны уже сотрудничают на площадке Организации Объединенных Наций (ООН).

«У нас неплохо развиваются отношения в гуманитарной сфере: уже десятки студентов из Эритреи получили образование в Российской Федерации, и этот процесс продолжается», — сказал Путин.

Он также выразил уверенность, что сегодняшние переговоры пройдут успешно, пойдут на благо развития отношений между Российской Федерацией и Эритреей.

25 мая спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИДа Михаил Богданов заявил об активной работе по возвращению России в Африку. В частности, он сообщил о планах по восстановлению работы российских посольств в разных странах континента. Он также подчеркнул, что Москва заинтересована в возобновлении полетов российских авиакомпаний в Африку, а также считает континент привлекательным для туризма.

РФ активно работает над укреплением отношений с африканскими странами. Например, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 30 мая прилетел в Мозамбик. До этого он посетил Бурунди и Кению, где у него состоялись встречи с лидерами государств.

В июле 2022 года Лавров отмечал, что в основе отношений России с африканскими странами лежат проверенные временем «узы дружбы и сотрудничества». Он заявил, что развитие всестороннего партнерства со странами Африки остается в числе важных приоритетов внешней политики России.

Второй саммит и экономический форум Россия – Африка запланирован на 26–29 июля в Санкт-Петербурге. Первая встреча прошла 22–24 октября 2019 года в Сочи под девизом «За мир, безопасность и развитие».