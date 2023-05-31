Цены на газ в Европе выросли на 10% из-за утечки на норвежском СПГ-заводе
Биржевые цены на газ в Европе выросли в среду, 31 мая, выше $300 за тысячу кубометров после остановки работы СПГ-завода Hammerfest LNG норвежской компании Equinor из-за аварии.
После сообщения об утечке газа июньские газовые фьючерсы на бирже выросли почти на 9,2%, до $304,8, согласно данным лондонской биржи ICE.
Работа СПГ-завода Hammerfest LNG была остановлена в связи с утечкой газа на острове Мелкоя. Размер утечки неизвестен. В результате утечки была создана зона безопасности в радиусе 300 м, все сотрудники эвакуированы.
Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов во вторник, 29 мая, допустил возможность падения цены на газ в Европе ниже $200, если «лето будет достаточно прохладным».
Ранее в тот же день заместитель директора Центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов сказал, что цены на газ в Европе снижаются, так как европейские потребители не ожидают дефицита в зимний период, как это было в прошлом году.