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Цены на газ в Европе выросли на 10% из-за утечки на норвежском СПГ-заводе

Цена газа на лондонской бирже выросла на 10% из-за утечки на норвежском СПГ-заводе
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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
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Биржевые цены на газ в Европе выросли в среду, 31 мая, выше $300 за тысячу кубометров после остановки работы СПГ-завода Hammerfest LNG норвежской компании Equinor из-за аварии.

После сообщения об утечке газа июньские газовые фьючерсы на бирже выросли почти на 9,2%, до $304,8, согласно данным лондонской биржи ICE.

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Работа СПГ-завода Hammerfest LNG была остановлена в связи с утечкой газа на острове Мелкоя. Размер утечки неизвестен. В результате утечки была создана зона безопасности в радиусе 300 м, все сотрудники эвакуированы.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов во вторник, 29 мая, допустил возможность падения цены на газ в Европе ниже $200, если «лето будет достаточно прохладным».

Ранее в тот же день заместитель директора Центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов сказал, что цены на газ в Европе снижаются, так как европейские потребители не ожидают дефицита в зимний период, как это было в прошлом году.

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