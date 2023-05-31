В ГД назвали пустой тратой времени саммиты по Украине без учета требований РФ

Все саммиты по мирному урегулированию ситуации на Украине без учета мнения и требований России — пустая трата времени. Об этом 31 мая «Известиям» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Таким образом он прокомментировал информацию газеты The Wall Street Journal о том, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому провести мирный саммит по Украине в Париже, с аналогичными предложениями выступили Дания и Швеция.

Белик отметил, что Макрон решил выступить посредником киевского режима и прозвучать в международном поле как персона, налаживающая контакты. Но условия «украинской формулы мира» далеки от реальности, поэтому организация саммита, основанного на предложенной Зеленским концепции, — заведомо провальное мероприятие, подчеркнул депутат.

«Кроме Франции подсуетиться, прикрываясь псевдоблагородными намерениями, пытаются Дания и Швеция. Но какие бы порывы ни проявляли эти страны, стараясь в вопросе украинского конфликта повлиять на позицию КНР, Индии, Бразилии и других незападных государств, без учета мнения и требований России все эти показательные саммиты — пустая трата времени», — заключил он.

27 мая замглавы МИД РФ Михаил Галузин сказал, что Украина для мирного процесса должна отказаться от вступления в НАТО и Евросоюз. Кроме того, по его словам, в Киеве должны признать новые территориальные реалии, которые сложились после реализации права людей на самоопределение.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что считает, что предложение МИД России не является реалистичным сценарием.

Сенатор Совета Федерации Сергей Цеков 23 мая заявил «Известиям», что, по его мнению, если бы Зеленскому был важен мир, он бы согласился на переговоры с Москвой без предварительных условий.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.