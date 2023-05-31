Глава МИД Норвегии заявила о важности скорейшего вступления Швеции в НАТО

Швеция должна вступить в НАТО до саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе, проведение которого запланировано на первую половину июля. Об этом в среду, 31 мая, заявила глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельд.

«Швеция должна стать полноправным членом НАТО как можно скорее и до саммита в Вильнюсе в июле», — сказала она в ходе брифинга, трансляцию которого опубликовало министерство иностранных дел страны.

По словам Хюитфельд, присоединение Швеции сделает альянс сильнее.

Накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора обсудили вступление Швеции в НАТО.

В настоящее время идет дискуссия о вхождении Швеции в НАТО. Блинкен 7 апреля выразил уверенность, что Швеция станет членом НАТО к встрече руководителей альянса в Вильнюсе 11–12 июля. Он также отметил, что Турция имеет законные личные интересы, которые путем обсуждения уже привели к успешному присоединению Финляндии 4 апреля.

Однако на фоне подобных сообщений в городе Гетеборге в Швеции местные жители выходили в апреле на акцию против вступления страны в НАТО.

Турция и Венгрия отказывают Швеции в одобрении заявки. При этом в Будапеште заявляют о плохих отношениях со Стокгольмом и его вмешательстве во внутренние дела страны.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что Швеция полностью выполнила свои обязательства для вступления в НАТО, на пути страны в альянс не должно быть препятствий.

Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года.