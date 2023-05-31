Мосбиржа с 5 июня запустит торги швейцарским франком

С 5 июня на Московской бирже будут запущены торги швейцарским франком. Об этом 31 мая сообщила торговая площадка на своем сайте.

«Запускаются торги инструментами с особым режимом расчетов: CHFRUB_TOM, CHFRUB_SPT, CHF_TOMSPT в системном режиме торгов и CHFRUB_TOM, CHFRUB_SPT, CHF_TOMSPT, CHFRUB_TMS во внесистемном режиме торгов», — говорится в сообщении.

В Мосбирже отметили, что фактическая поставка валюты будет невозможна. До появления такой возможности расчеты будут проводиться в рублях с пересчетом позиций TOM (расчетами завтра) по курсу Банка России на завтра.

Ранее, 14 июня 2022 года, Московская биржа приостановила торги швейцарским франком на валютном рынке. Ограничения коснулись инструментов спот и своп по валютным парам «швейцарский франк — российский рубль» и «доллар США — швейцарский франк» в биржевом и внебиржевом режимах.

10 июня Швейцария вслед за Евросоюзом одобрила шестой пакет санкций против России, в который внесен Национальный расчетный депозитарий (НРД). Как отмечали в ЕС, он играет важную роль в функционировании российской финансовой системы и ее взаимодействии с международным финрынком.