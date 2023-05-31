Пять музеев капитально отремонтируют на Вологодчине в 2024 году
В Вологодской области в 2024 году проведут капитальный ремонт в пяти муниципальных музеях. Работы планируют провести в рамках нацпроекта «Культура».
В пресс-службе регионального правительства ИА FlashNord рассказали, что власти направили соответствующую заявку в Минкульт России. В нее включили Вологодский районный краеведческий музей имени Гаврилина, Бабаевский краеведческий музей имени Горбуновой, краеведческий музей Вашкинского района, краеведческий музей имени Ульянова и Устюженский краеведческий музей.
Ранее сообщалось, что аэропорт Великого Устюга снова начал принимать самолеты после реконструкции. Во время ремонта взлетно-посадочная полоса была удлинена с 1300 до 1799 м. Работы прошли в рамках нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». На эти цели из федерального и областного бюджетов было направлено более 1 млрд рублей.