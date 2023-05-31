Блинкова победила пятую ракетку мира Гарсия во втором круге «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анна Блинкова победила пятую ракетку мира, француженку Каролин Гарсию и вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос», который проходил в среду, 31 мая.

Во втором круге россиянка нанесла поражение Гарсия в трех сетах — 4:6, 6:3, 7:5, сообщает «Спорт-Экспресс». Игра продолжалась почти три часа. В третьем сете у Блинковой было несколько матчболов, когда для победы остается выиграть одно очко.

В третьем круге «Ролан Гаррос» Блинкова сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.

Анне Блинковой 24 года, она второй раз в карьере вышла в третий круг «Большого шлема». До этого россиянка выходила в третий круг на «Ролан Гаррос»-2019. Также теннисистка выиграла один турнир Женской теннисной ассоциации WTA (Women's Tennis Association) в карьере в румынском городе Клуж‑Напока в 2019 году.

Открытый чемпионат Франции по теннису проходит с 28 мая по 11 июня.

Ранее в этот день россиянка Анастасия Потапова одержала победу над представительницей Египта Майар Шериф во втором круге «Ролан Гаррос» и впервые в карьере вышла в третий раунд. Игра продолжительностью 2 часа 13 минут завершилась со счетом 3:6, 6:4, 6:1 в пользу российской спортсменки.

В «Ролан Гаррос» также принимает участие первая ракетка мира (среди женщин) и действующая чемпионка Ига Швентек. Вторая ракетка мира (среди мужчин), россиянин Даниил Медведев 30 мая проиграл бразильцу Тиагу Зайбот Вилду в первом круге чемпионата. Помимо Медведева в основной сетке представлены трое россиян — Андрей Рублев, Карен Хачанов и Александр Шевченко.