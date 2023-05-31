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Советник главы ДНР Гагин: Украина начала ползучее контрнаступление

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Украина начала предпринимать попытки «ползучего» контрнаступления. Об этом в среду, 31 мая, заявил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

«Когда это (контрнаступление. — Ред.) может произойти, такой информации мы не имеем. Есть такое предположение, что само ползучее контрнаступление Украина уже начинает предпринимать», — сказал он Первому каналу.

В качестве предпосылок к наступлению он назвал оживление фронта, активизацию работы артиллерии и диверсионно-разведывательных групп.

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29 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что власти определились со сроками начала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Позднее, 31 мая, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Украина начнет контрнаступление летом, но не назвал конкретной даты начала операции. По его словам, Вашингтон планирует продолжать предоставлять Киеву военную помощь в течение лета.

25 мая главный советник Зеленского Игорь Жовква заявил, что украинское контрнаступление против российской армии начнется, когда Киев получит от союзников необходимое вооружение.

До этого, 23 мая, начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов отметил, что у страны есть необходимый минимум для начала наступления, однако этого недостаточно для успеха.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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