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Три человека пострадали при столкновении легковушек в Оренбурге

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В Оренбурге в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали три человека. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

Авария произошла ближе к вечеру 31 мая на Загородном шоссе. Недалеко от поселка Солнечный столкнулись два легковых автомобиля, в результате пострадали три человека, пишет РИА «Оренбуржье».

«Один из пострадавших оказался зажат в салоне и не мог выбраться самостоятельно. Прибывший на место расчет специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Оренбургской области при помощи специального инструмента провел деблокирование», — говорится в сообщении МЧС.

Как уточняет 56orb.ru со ссылкой на очевидцев, ДТП случилось под мостом. По направлению к Ивановке наблюдалась серьезная пробка.

31 мая в районе московского метро «Митино» произошло ДТП с участием шести машин. По данным «Известий», водитель каршеринга 1987 года рождения превысил скорость и столкнулся с припаркованными у обочины автомобилями.

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