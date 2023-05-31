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СМИ сообщили о возмутившем Брюссель заявлении Гарибашвили

Politico: слова премьер-министра Грузии о России возмутили Брюссель
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Joeran Steinsiek
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Брюссель обвинил премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в оправдании решения России об СВО на Украине. Об этом 30 мая написало издание Politico.

Таким образом журналисты отреагировали на заявление Гарибашвили о том, что одной из причин СВО стало желание Украины стать членом НАТО.

«Я думаю, что вы и аудитория хорошо знаете. Одной из главных причин было НАТО, расширение НАТО, правильно? <...> Желание Украины стать членом НАТО. И много других причин», — передает слова Гарибашвили, сказанные на Форуме глобальной безопасности в Братиславе, сайт радиостанции «Эхо Кавказа».

Автор материала Politico Габриэль Гэвин назвал это заявление Гарибашвили еще одним признаком разрыва отношений Грузии и Запада.

Журналист напомнил, что ключевым заявлением президента РФ Владимира Путина перед началом СВО в феврале 2022 года было утверждение о том, что западные войска приближаются к границам России.

Первым делом — самолеты: к чему приведет оттепель в отношениях России и Грузии
19 мая между странами возобновится авиасообщение

Европейский союз (ЕС) уже критиковал правительство Грузии из-за отношений с Россией. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский вместе с диппредставителями государств Союза 29 мая от лица сообщества выразил сожаление в связи с возобновлением прямых авиарейсов между Москвой и Тбилиси. Он указал на то, что решение возобновить полеты противоречит решениям, принятым странами Евросоюза, — не выполнять полеты в Россию и из России, не летать из РФ на территорию стран — членов ЕС.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 27 мая на встрече с представителями грузинской диаспоры, которые прибыли в Тбилиси из разных стран, выразил поддержку решению России восстановить прямое авиасообщение с республикой. Он отметил, что восстановленное Москвой сообщение является составляющей частью экономических отношений и не имеет никакого отношения к политике.

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