МИД ФРГ: Берлин решил отозвать разрешение на деятельность четырех из пяти генконсульств РФ

Германия закроет четыре из пяти генеральных консульств России. Об этом в среду, 31 мая, сообщил телеканал ZDF со ссылкой на заявление МИД ФРГ.

«Правительство отзывает лицензии у четырех генеральных консульств России в Германии. С конца года России будет разрешено управлять только посольством в Берлине и еще одним из пяти генеральных консульств», — заявил неназванный представитель германского министерства иностранных дел, чьи слова приводит телеканал.

Деятельность генконсульств, как указывается, должна быть завершена до конца года.

Также будут закрыты консульства ФРГ в Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске.

Ранее, 29 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что власти ФРГ, введя в марте текущего года квоту для ряда категорий персонала посольства России и генконсульств, существенно затруднили их работу. Она напомнила, что германская сторона в 2022 году без всяких оснований предписала покинуть территорию ФРГ около 40 дипломатическим и административно-техническим сотрудникам загранучреждений России. А до этого, в начале текущего года, инициировала высылку еще около 30 сотрудников, которых «обвинила в некой несовместимой с дипстатусом деятельности».

До этого, 27 мая, издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники во внешнеполитическом ведомстве страны сообщило, что это Москва якобы сократила число сотрудников учреждений ФРГ в РФ до 350. Теперь это новый «максимум», остальным придется покинуть Россию.

При этом 21 апреля Германия сама инициировала очередное сокращение российского дипломатического присутствия в ФРГ. В МИД РФ указали, что страна идет по пути эскалации и так непростых двусторонних отношений Москвы и Берлина. При этом Россия примет ответные меры к высылке российских сотрудников посольств.

На следующий день, 22 апреля, российский МИД уведомил Германию о том, что присутствие немецких граждан в РФ будет сокращено.

Страны Запада начали активно высылать российских дипломатов после начала российской спецоперации по защите Донбасса. Россия столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов, в частности, из Польши, Германии, Италии, Испании, Бельгии, Нидерландов, Дании, Болгарии, Португалии, Ирландии, Швеции, Чехии, Румынии, Эстонии, Литвы, Латвии, Греции и других стран. Россия, в свою очередь, принимает ответные меры.