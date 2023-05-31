Белый дом: Украина начнет контрнаступление летом

Украина начнет контрнаступление летом. Об этом в среду, 31 мая, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

«Мы хотим, чтобы у Украины было всё, что ей нужно для того, чтобы защитить себя, в то время как она готовится начать наступление летом», — сказал он телеканалу CNN.

По словам Кирби, Вашингтон планирует продолжать предоставлять Киеву военную помощь в течение лета.

Точные сроки начала наступления в Белом доме не назвали. Представитель также отметил, что США находятся в контакте с Украиной с самого начала планирования операций.

Ранее в этот день советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин сообщил, что Украина начала предпринимать попытки «ползучего» контрнаступления. По его словам, с ее стороны активизировались работы диверсионно-разведывательных групп и артиллерии.

29 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что власти определились со сроками начала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого, 25 мая, главный советник Зеленского Игорь Жовква заявил, что украинское контрнаступление против российской армии начнется, когда Киев получит от союзников необходимое вооружение.

18 мая посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Запад делает слишком высокие ставки на предстоящее украинское контрнаступление, Украине придется заплатить за эту военную операцию очень высокую цену. По его словам, потери могут быть слишком высоки.

В свою очередь Владимир Зеленский 14 мая допустил, что при неудачном контрнаступлении ВСУ менее активные страны могут сократить помощь Киеву.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.