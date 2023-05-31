Реклама
Прямой эфир
Мир
Ставки по ипотеке в США обновили максимум с ноября 2022 года
Мир
В Норвегии произошла утечка газа на заводе компании Equinor
Мир
Чиновникам ЕС запретили делиться информацией с искусственным интеллектом
Мир
Индонезия намерена повысить сбор за визу по прибытии
Общество
Правительство снова внесло законопроект о налоге для покинувших страну россиян
Мир
Берлин решил отозвать разрешение на деятельность четырех из пяти генконсульств РФ в ФРГ
Экономика
Мосбиржа с 5 июня запустит торги швейцарским франком
Мир
В Белом доме заявили о нежелании эскалации конфликта на Украине
Общество
Путин поручил провести диспансеризацию взрослого населения в новых регионах РФ
Спорт
Блинкова победила пятую ракетку мира Гарсия во втором круге «Ролан Гаррос»
Мир
Новым президентом Латвии избран глава МИДа Эдгар Ринкевич
Экономика
Госдума ратифицировала соглашение между РФ и Китаем о поставках газа

В Китае оштрафовали компанию Apple на $28 тыс. за ложную рекламу

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto/Wang Gang
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главное государственное управление по контролю за рынками пекинского района Дунчэн наложило на американскую компанию Apple штраф в размере 200 тыс. юаней (около $28 тыс.) за публикацию ложной рекламы. Об этом в среду, 31 мая, сообщила китайская газета Global Times.

Отмечается, что в рекламе MacBook Air на официальном веб-сайте Apple от 14 февраля 2022 года использовалось такое описание, как «8-ядерный центральный процессор (ЦП. — Ред.)» и «чип М1 имеет самый быстрый ЦП, который мы создали на сегодняшний день» с пометкой о рекламе на странице.

По данным регулятора рынка, заявление о том процессоре не соответствует действительности. Уточняется, что MacBook Pro, выпущенный в октябре 2021 года, оснащался чипами M1 Pro и M1 Max с 10-ядерным процессором, который может работать на 70% быстрее, чем M1.

Ведомство обязало исправить информацию и наложило на компанию штраф в размере около $28 тыс. в соответствии с закон КНР «О рекламе».

Зараженное «яблоко»: хакеры создали вирус для компьютеров Apple
Вредоносная программа предназначена для вымогательства денег у пользователей

Ранее, 15 мая, агентство Bloomberg узнало, что Apple приступила к тестированию прототипа MacBook Pro на основе процессора M3 Pro. Девайсы с новым чипом могут быть доступны на рынке уже к концу текущего года. Однако летний анонс MacBook Air состоится на основе процессора M2.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023