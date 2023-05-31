В Китае оштрафовали компанию Apple на $28 тыс. за ложную рекламу

Главное государственное управление по контролю за рынками пекинского района Дунчэн наложило на американскую компанию Apple штраф в размере 200 тыс. юаней (около $28 тыс.) за публикацию ложной рекламы. Об этом в среду, 31 мая, сообщила китайская газета Global Times.

Отмечается, что в рекламе MacBook Air на официальном веб-сайте Apple от 14 февраля 2022 года использовалось такое описание, как «8-ядерный центральный процессор (ЦП. — Ред.)» и «чип М1 имеет самый быстрый ЦП, который мы создали на сегодняшний день» с пометкой о рекламе на странице.

По данным регулятора рынка, заявление о том процессоре не соответствует действительности. Уточняется, что MacBook Pro, выпущенный в октябре 2021 года, оснащался чипами M1 Pro и M1 Max с 10-ядерным процессором, который может работать на 70% быстрее, чем M1.

Ведомство обязало исправить информацию и наложило на компанию штраф в размере около $28 тыс. в соответствии с закон КНР «О рекламе».

Ранее, 15 мая, агентство Bloomberg узнало, что Apple приступила к тестированию прототипа MacBook Pro на основе процессора M3 Pro. Девайсы с новым чипом могут быть доступны на рынке уже к концу текущего года. Однако летний анонс MacBook Air состоится на основе процессора M2.