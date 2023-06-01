Выше потолка

Заключенная между республиканцами и демократами сделка снимает с повестки дня вопрос американского дефолта. Но достигнутое соглашение не решает проблему принципиально, а лишь отодвигает ее на некоторое время.

За последние 50 лет бюджет США был профицитным всего пять раз, причем последним таким годом стал 2001-й. В номинальном выражении дефицит растет (в 2023-м он может приблизиться к $1,5 трлн). Но по отношению к ВВП показатель в среднем остается на комфортном уровне — 3%, увеличиваясь до 10–15% лишь в периоды кризисов.

Поскольку доходы стабильно держатся ниже расходов, для финансирования разницы США прибегают к заимствованиям. Сейчас объем госдолга к американскому ВВП составляет 118%, при этом он снижается после скачка в пандемийном 2020-м.

Механизмом контроля долговой нагрузки служит лимит, который утверждается конгрессом. С 1960 года потолок госдолга пересматривался уже 78 раз. Периодически переговоры о повышении этого показателя затягиваются вплоть до самого дедлайна, создавая риск технического дефолта по обязательствам США. Например, в 2011 году конгресс увеличил допустимый уровень заимствований в самый последний момент, что стало даже причиной ухудшения рейтинга суверенного долга агентством Standard & Poor's с ААА до АА+.

Вопрос о потолке по заимствованиям имеет скорее технический характер, однако привлекает широкое внимание на фоне споров демократов с республиканцами о расходах бюджета.

С 2013 года была введена новая практика — конгресс семь раз приостанавливал действие ранее утвержденного лимита. Так, в 2019 году президент Дональд Трамп добился соответствующего разрешения на два года и увеличения расходов на $320 млрд для финансирования программы снижения налоговой нагрузки. Президент Барак Обама дважды утверждал приостановку лимита на госзаймы — в 2013 и 2015 годах.

В прошлый раз потолок госдолга пересматривался относительно недавно — в декабре 2021-го. Теперь лимит оказался почти исчерпан, а Белый дом и Республиканская партия на днях достигли соглашения, которое обеспечит приостановку ограничений.

Помимо этого, стороны договорились снизить расходы бюджета, о чем тут же во весь голос заявили республиканцы. Вопрос в том, каким будет реальный эффект этого шага.

Бюджетные траты в США делятся на три вида: обязательные, дискреционные и на обслуживание долга. Размер первых прописан в законодательстве и зависит от количества правомочных получателей. Сюда включаются программы медицинского обслуживания (Medicare и Medicaid), социальные пособия и тому подобные выплаты — в сумме это 66% всех расходов. На обслуживание долга уходит еще порядка 8%.

Дискреционные траты, в свою очередь, делятся на две большие группы: военные и прочие (например, на образование и транспорт). И именно эта часть бюджета — постоянный предмет спора во время переговоров республиканцев и демократов. В общем объеме расходов дискреционные составляют 26%, при этом они требуют ежегодного пересмотра конгрессом.

Исторически быстрее росли обязательные траты — как в номинальном выражении, так и в относительном, особенно в разгар пандемии. В последние годы они составляли порядка 60% общей суммы издержек бюджета. Доля дискреционных расходов, напротив, исторически снижалась, и с 1990-х годов их размер не превышает 10% ВВП.

Одним из главных результатов переговоров стало сохранение статьи «прочие дискреционные траты» в 2024 году на уровне плана нынешнего ($936 млрд) с последующим увеличением на 1% в 2025-м. В то же время военные расходы остались на прежнем уровне.

Фактически республиканцы добились сокращения бюджетных трат всего на $80 млрд в следующем году и на $65 млрд — в 2025-м. Учитывая общий объем расходов — $6,9 трлн и $7,1 трлн соответственно, — влияние этого решения будет, конечно, минимальным.

Предполагаемый дефицит американского годового бюджета уменьшится с $1,85 трлн до $1,77 трлн в следующем году, затем — с $1,67 трлн до $1,61 трлн в 2025-м. Такие числа больше похожи на статистическую погрешность, чем на кардинальные изменения. Да и найти законные основания для обхода ограничений, как показывает практика, не так уж сложно.

Автор — аналитик УК «Альфа-Капитал»

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора