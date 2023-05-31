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Потапова вышла в третий круг чемпионата Франции по теннису «Ролан Гаррос»

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Rob Prange
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Россиянка Анастасия Потапова одержала победу над представительницей Египта Майар Шериф во втором круге Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» по теннису и впервые в карьере вышла в третий раунд. Матч проходил в среду, 31 мая, в Париже.

Игра продолжительностью 2 часа 13 минут завершилась со счетом 3:6, 6:4, 6:1 в пользу российской спортсменки.

В следующий раз Потапова встретится с победительницей матча между россиянками Людмилой Самсоновой и Анастасией Павлюченковой.

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Ранее, 28 мая, Самсонова пробилась во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв американку Кэти Волынец. Итоговый счет составил 6:0, 6:1. Игра шла 1 час 8 минут.

Открытый чемпионат Франции по теннису проходит с 28 мая по 11 июня.

В турнире также принимает участие первая ракетка мира (среди женщин) и действующая чемпионка Ига Швентек. Вторая ракетка мира (среди мужчин) — россиянин Даниил Медведев 30 мая проиграл бразильцу Тиагу Зайбот Вилду в первом круге чемпионата. Помимо Медведева в основной сетке представлены трое россиян: Андрей Рублев, Карен Хачанов и Александр Шевченко.

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