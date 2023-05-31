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Чиновникам ЕС запретили делиться информацией с искусственным интеллектом

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Фото: TASS/Zuma
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Европейская комиссия (ЕК) выпустила внутреннюю инструкцию, в которой запретила чиновникам Европейского союза (ЕС) делиться неопубликованной информацией и личными данными с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом 31 мая сообщил портал Euractiv.

«Руководство распространяется на сторонние инструменты, общедоступные в интернете, такие как ChatGPT. Они направлены на то, чтобы помочь сотрудникам ЕК понять риски и ограничения, которые могут принести онлайн-инструменты, и поддержать их надлежащее использование», — говорится в инструкции.

В руководстве признается, что технологии искусственного интеллекта могут помочь оптимизировать офисную работу, однако при их использовании необходимо соблюдать ряд ограничительных условий.

Чиновникам рекомендуется также критически оценивать полученные ответы на наличие возможных ошибок и учитывать возможное нарушение авторских прав при воспроизведении полученной информации.

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Ранее, 16 мая, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что люди должны проявлять осторожность при использовании ИИ, в частности чат-ботов на его базе, так как все риски при использовании такой системы не изучены. Уточняется, что ИИ в области медицины популярен не только среди обычных людей, но и среди медиков.

14 мая британский ученый Стюарт Рассел в комментарии газете The Times предупредил о катастрофе, которую может вызвать ИИ. По его словам, есть достаточно высокая вероятность того, что в будущем ИИ может начать оказывать сопротивление попыткам человека им управлять.

Ранее, в апреле, генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков в разговоре с «Известиями» отметил, что нейросети могут стать опасными для человечества, на данный момент никто по-настоящему не знает, на что они способны.

В том же месяце глава Google Сундар Пичаи отметил, что внедрение ИИ в повседневную жизнь в разы увеличит масштабы дезинформации. По его мнению, быстрое развитие ИИ спровоцирует рост фейковой информации. Он добавил, что обществу необходимо адаптироваться к технологиям.

В марте бизнесмены Илон Маск и Стив Возняк высказали свою обеспокоенность быстрыми темпами развития нейросетей. Они подписались под открытым письмом с призывом приостановить обучение искусственного интеллекта. Это связано с масштабными исследованиями, которые показали, что системы ИИ с интеллектом, сопоставимым с человеческим, могут представлять серьезные риски для человечества.

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