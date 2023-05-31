Участник СВО лишился квартиры в Подмосковье по возвращении домой

Гражданин России, вернувшись в марте 2023 года со специальной военной операции (СВО), узнал, что купленная им в прошлом году квартира в Подольске, больше ему не принадлежит по решению суда. Об этом сообщил в среду, 31 мая, источник «Известий».

Гражданин приобрел трехкомнатную квартиру за 5,5 млн рублей в апреле 2022 года. Сделку заключили в районном МФЦ. Однако сделка была отменена Подольским городским судом, о чем мужчина узнал только вернувшись с СВО.

По факту случившегося проводится проверка. Другие подробности выясняются.

Ранее, 30 мая, вышло расследование «Известий» о черных риелторах. Они продавали недвижимость пропавшей шесть лет назад жительницы столицы. При этом судьба самой женщины до сих пор неизвестна, пять лет кто-то от ее имени вел активную переписку в соцсетях — друзья и знакомые были уверены, что она переехала в Италию.