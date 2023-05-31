В ГИБДД пригрозили статьей родителям лихачащих на самокатах детей

Родителям лихачащих на электросамокатах детей может грозить ответственность за неисполнение родительских обязанностей. Об этом 31 мая на пресс-конференции сообщила начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Анастасия Иванова.

«В случае необеспечения безопасности передвижения на самокатах или иных средствах индивидуальной мобильности может быть рассмотрен вопрос привлечения родителей к административной ответственности по статье 5.35 КоАП. Уже доходим до такого», — передает слова Ивановой агентство городских новостей «Москва», в пресс-центре которого проходило мероприятие.

Специалист отметила, что в случае, когда за нарушение ПДД на электросамокате привлекаются к ответственности родители, возникает необходимость пройти некоторые процедуры. При этом согласно санкциям этой статьи, гражданам может грозить предупреждение или административный штраф в размере от 100 до 500 рублей.

В этот день «Известия» со ссылкой на письмо в МВД и Минтранс за подписью члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от «Единой России» Александра Якубовского сообщали о том, что в России предлагается запретить пользоваться электросамокатами людям до 18 лет. Кроме того, предлагается ограничить скорость кикшеринговых электросамокатов до 15 км/ч, а также запретить их проезд по пешеходным улицам.