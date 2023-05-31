Мы так не играем

Решение РФС и тренерского штаба сборной России обойтись в июне без тренировочных сборов само по себе логично в связи с отсутствием вариантов среди потенциальных соперников по товарищеским матчам. После срыва встречи с Камеруном стало ясно, что наши футболисты соберутся не раньше осени.

Можно соглашаться почти со всеми доводами футбольного начальства и главного тренера сборной Валерия Карпина. И о необходимости отдыха для игроков после тяжелого клубного сезона, и о бессмысленности собирать два состава национальной команды, которые сыграли бы между собой выставочный матч. Хотя вряд ли бы такое мероприятие проигнорировала публика в каком-нибудь из регионов, где редко увидишь большой футбол.

Как показал опыт хоккейной сборной, даже бесконечные товарняки с Белоруссией вызывают немалый ажиотаж в Челябинске, Красноярске и Туле. Поэтому несколько странно, что РФС изначально не закладывал альтернативные варианты на случай срыва встречи с Камеруном. И сдался по части июньского сбора почти сразу же после того, как африканские коллеги отказались ехать в нашу страну.

В начале года широкая дискуссия развернулась на тему целесообразности участия в Кубке ЦАФА (Центрально-Азиатской футбольной ассоциации), где мы могли сыграть с Ираном, Таджикистаном, Узбекистаном, Кыргызстаном и рядом других азиатских команд. Очень скоро выяснилось, что не особо горит желанием везти туда команду сам Валерий Карпин. Аргументы насчет летней жары в Средней Азии, высокой влажности и рисках получения травм понятны. Не так давно Карпин в интервью «Спорт-Экспрессу» вспомнил и про качество полей во время ноябрьских матчей в Душанбе и Ташкенте, которое оставляло желать лучшего.

В итоге РФС отказался от Кубка ЦАФА. Решение было принято еще в апреле. Было бы легко назвать это ошибкой постфактум, после майского срыва варианта с Камеруном. Но возникает вопрос: а не рановато ли мы начали включать снобизм при выборе соперников? Будто у нас отбоя нет от предложений по спаррингам. Еще год назад, когда пошел тотальный бан наших спортсменов, мы были в панике и опасались, что вообще окажемся изолированы от всего футбольного мира.

Что игнорировать нас будут не только откровенные русофобы из Европы типа Польши, но даже футбольные федерации дружественных нам стран, которые слишком интегрированы в систему ФИФА, чтобы отойти от общей линии мирового футбольного руководства. Отсюда согласие Киргизии сыграть с нами в сентябре прошлого года выглядело успехом. Как и последующие спарринги с Таджикистаном и Узбекистаном.

В этом смысле мартовский выезд в Иран воспринимался как нечто будничное, особенно на фоне того, что и в политическом плане данное государство, пожалуй, наиболее открыто демонстрирует солидарность с Россией в геополитических вопросах. И получилось так, что на Кубок ЦАФА нас уже приглашали организаторы. То есть не нам приходилось уговаривать потенциальных спарринг-партнеров.

А мы с чего-то посчитали, что можем обойтись и без товарищей из Центральной Азии и Ирана. И в итоге нашли кучу поводов проигнорировать предложение от национальных федераций, протянувших РФС руку помощи тогда, когда ему было сложно. На этом фоне мы усердно пытаемся выстраивать отношения с УЕФА, хотя за последние полтора года эта структура и входящие в ее состав страны делают всё, чтобы вызвать к себе наше отвращение.

На мой взгляд, так со своими потенциальными союзниками себя не ведут. И неясно, захочет ли теперь тот же Иран еще раз играть с нами при таком отношении. А еще смущает то, что казус с Камеруном показал отсутствие у нашего руководства плана B. Хотя осенью он нашелся, когда была сделана попытка договориться с Боснией о приезде ее сборной в Питер.

Тогда этот шаг РФС очень сильно критиковался, поскольку всё сорвалось из-за конфликта внутри боснийской федерации и давления на нее со стороны общественности. Но саму попытку договориться с европейской сборной, причем из далеко не дружественной нам страны (не из Сербии или Венгрии), можно занести в позитив нашему футбольному союзу, пусть всё и закончилось неудачей. Тем не менее нашлись тогда альтернативные варианты в виде Таджикистана и Узбекистана.

А вот этой весной вариант с Камеруном оказался безальтернативным. Как будто в той же Африке мало других стран, с чьими федерациями можно договориться. Постоянные визиты на Черный континент руководства российского МИДа показывают, что там есть целый перечень государств, которые не будут ставить препоны своим футбольным чиновникам в их взаимодействии с нами. И совершенно неясно, работает ли в этом направлении РФС.

Хочется верить, что хотя бы в будущем РФС сработает активнее. И за одним вариантом всегда будет нечто запасное, чтобы не получилось как с июньским матчем сборной России. Срыв игры с Камеруном — очень поучительная история. Из которой нужно делать выводы, если мы хотим работать не по инерции в надежде, что обстановка сама собой наладится и всё вернется в режим «до СВО», а чего-то добиваться в новых реалиях, демонстрируя, что даже в этих условиях высосанных из пальца санкций наш футбол не в изоляции, а сборная играет — и не с самыми последними соперниками.

Автор — спортивный обозреватель «Известий»

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