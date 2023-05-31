Карта спецоперации на Украине 31 мая

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 31 мая можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, 29 мая в результате удара по месту стоянки военных кораблей в Одессе уничтожен последний боевой корабль Военно-морских сил Украины «Юрий Олефиренко».

Кроме того, за минувшие сутки в районе Авдеевки ДНР уничтожен командно-наблюдательный пункт штурмового батальона «Скала» ВСУ.

На купянском направлении уничтожено до 70 военных ВСУ, на краснолиманском направлении — свыше 50 боевиков, на донецком направлении поражены подразделения ВСУ в районе Авдеевки и поселка Химик. Кроме того, уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВСУ.

Штурмовые отряды и южная группировка войск выбили ВСУ с занимаемых позиций в районах Красногоровки и Ясиноватой в ДНР, а на марьинском направлении штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады отряда «Ахмат» ведут успешные наступательные действия.

На южнодонецком и запорожском направлениях уничтожено до 185 боевиков, на херсонском направлении потери противника составили до 30 военных.

В районе Трудового Запорожской области поражен пункт управления 33-й механизированной бригады ВСУ. Сбито 11 беспилотников ВСУ, а также 12 снарядов РСЗО HIMARS и ракета Storm Shadow.