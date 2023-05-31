В Белом доме заявили о нежелании эскалации конфликта на Украине

Власти США не поощряют атаки Киева на территорию России и добились заверений, что поставляемое Украине оружие не будет для этого использоваться. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби 31 мая.

Он также указал на то, что Вашингтон не хочет усугубления украинского конфликта.

«Мы не хотим поощрять атаки внутри России или потворствовать им, потому что не желаем, чтобы <ситуация> эскалировала <…> поскольку это приведет к намного большим страданиям на европейском континенте», — сказал он в эфире телеканала CNN.

По словам Кирби, Вашингтон получил заверения от украинской стороны, что Киев не будет использовать передаваемое ему американское вооружение для ударов внутри России.

«Но когда оно поступает к ним, оно принадлежит им», — заметил он.

В этот же день министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что заявления руководств западных стран о том, что они не поощряют удары по территории России, являются ложью. При этом министр заявил, что «одним из главных кукловодов», который подталкивает весь Запад к всё более серьезной военной поддержке Киева, является Лондон.

Лавров напомнил, как министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли рассуждал о том, что британская сторона не поощряет удары по территории РФ, но Вооруженным силам Украины (ВСУ) виднее, как они хотят обеспечивать свою территориальную целостность.

До этого, 30 мая, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что США публичным игнорированием атак беспилотников на Москву и область дают киевскому режиму индульгенцию на продолжение боестолкновений с Россией.

Утром того же дня несколько беспилотников атаковали здания в Москве и Подмосковье. В результате в домах были зафиксированы незначительные разрушения, никто из мирных жителей не пострадал.

Российский президент Владимир Путин назвал случившееся террористической деятельностью киевского режима, указав, что его беспокоят попытки вызвать ответную реакцию России. Глава государства отметил, что система противовоздушной обороны (ПВО) сработала штатно, удовлетворительно, хотя еще есть над чем работать.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.