Проверка морских газопроводов на норвежском шельфе, проводившаяся энергетической компанией Equinor, не выявила ничего подозрительного. Об этом Reuters в среду, 31 мая, рассказала руководитель службы безопасности предприятия Яннике Нильссон.

По ее словам, в ходе проверки морской энергетической инфраструктуры Норвегии, начатой вскоре после взрывов на «Северных потоках», Equinor искала повреждения, посторонние предметы и любые другие нехарактерные изменения. Несмотря на то что ничего подозрительного обнаружено не было, компания продолжает считать, что подводная газовая инфраструктура находится под угрозой.

«Это (угроза. — Ред.) никуда не делось. То, что произошло с «Северным потоком» и «Северным потоком – 2», является очень четким напоминанием о том, как далеко некоторые люди готовы зайти», — заявила Нильссон.

26 сентября 2022 года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были зафиксированы утечки. На следующий день служба безопасности Швеции подтвердила факт взрывов в районе трубопроводов. Вскоре после этого ФРГ, Дания и Швеция начали собственные независимые расследования инцидента, отказавшись от сотрудничества с Москвой. При этом ни одно из расследований окончательно не завершено.

Так, журнал Der Spiegel сообщил 26 мая, что у немецких следователей находится всё больше оснований, указывающих на причастность Украины к взрывам. 8 февраля американский журналист-расследователь Сеймур Херш в своем расследовании пришел к выводу, что взрывы осуществили США при поддержке Норвегии.

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос корреспондента «Известий», 22 декабря 2022 года заявил, что авария на «Северных потоках» была актом государственного терроризма. При этом Россия неоднократно призывала к повышению траснпарентности и скорости расследования взрывов.