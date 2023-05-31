Медведев назвал многополярный мир необходимой заменой неоколониализму Запада

Неоколониальные практики должны остаться в прошлом и уступить место многополярному миру. На это указал в среду, 31 мая, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании оргкомитета объединения политических и общественных сил «Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма».

По его словам, тема борьбы с неоколониализмом остается одной из самых острых проблем текущей политической жизни.

«Очевидно, что сохраняющиеся пагубные неоколониальные практики должны навсегда остаться в прошлом и окончательно уступить место многополярному мироустройству», — сказал Медведев.

Он добавил, что, действуя во имя безопасности и благополучия народов мира, нужно стремиться к тому, чтобы сделать его более справедливым.

До этого, 23 мая, президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что Россия станет одной из опор нового многополярного мира. Он отметил, что мир больше не однополярен. При этом, по его словам, существует Россия, которая «не хочет, чтобы ею управляли, разделяли ее, чтобы с ней сделали то же, что и с бывшей Югославией, чтобы ее бомбардировала НАТО».

В начале мая министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках визита в индийский штат Гоа договорился с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром следовать курсу на выстраивание справедливой многополярной системы мира.

Ранее, в апреле, Лавров также указывал на тот факт, что в настоящее время движение к глобальной многополярности стало геополитической реальностью. Так, новые мировые центры в Евразии, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке добиваются «впечатляющих успехов в различных областях».

В том же месяце о многополярности говорил и президент России Владимир Путин. Он отмечал, что РФ не намерена подстраиваться под навязываемые Западом правила. По словам президента, некоторые бывшие партнеры Москвы «маниакально разрушают базу для диалога» и хорошие отношения, однако это не должно препятствовать укреплению контактов с другими государствами, а также глобальными компаниями и корпорациями, «которые дорожат своей деловой репутацией и хотят сотрудничать с РФ».