Европарламент утвердит план наращивания производства боеприпасов в ЕС 1 июня

Европарламент намерен проголосовать по плану, разработанному Еврокомиссией (ЕК), по налаживанию широкомасштабного производства боеприпасов в странах Евросоюза (ЕС) для поставок на Украину и восполнения собственных запасов. Как сообщает ТАСС 31 мая, голосование состоится на предстоящей мини-сессии 1 июня в Брюсселе.

Новый закон предполагает общеевропейское финансирование на сумму €500 млн из бюджета Евросоюза и €1 млрд из Европейского фонда мира, что обеспечит наращивание производственных возможностей в ЕС.

«Это позволит нарастить производственные возможности в ЕС и справиться с нехваткой боеприпасов, ракет и их компонентов», — говорится в документе, который предстоит утвердить евродепутатам.

ЕК представила план по наращиванию производства боеприпасов 3 мая. В заявлении отмечается, что доступность боеприпасов в достаточном количестве имеет решающее значение для безопасности ЕС и его усилий по поддержке Украины. Позднее послы ЕС одобрили выделение средств из Европейского фонда мира на совместные закупки боеприпасов.

Ранее, 8 апреля, газета The Washington Post писала, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают острый дефицит боеприпасов на поле боя и вынуждены ограничивать их применение. В материале отмечалось, что в день украинские боевики выпускают около 7700 снарядов, или примерно по одному каждые шесть секунд. Авторы усомнились в том, что страны Запада способны производить снаряды в таких масштабах, которые нужны Киеву.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.