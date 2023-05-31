Москвичам рассказали о сроках начала купального сезона

Первая половина июня в Московском регионе будет холодной с температурой ниже климатической нормы. Об этом руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил в среду, 31 мая. Он также рассказал жителям столицы и Подмосковья о сроках начала купального сезона.

«Купаться раньше второй половины июня мы не будем», — сказал он в разговоре с Lenta.Ru.

Он отметил, что первые два дня месяца будут еще относительно теплые, с температурой около +22 градусов.

«1 июня ненастная погода сменится более- или менее приятной летней без осадков и с хорошим юго-западным ветром. Первая половина дня в пятницу тоже летняя, а потом холодный фронт, грозы прогремят, и ветер сменится на северо-западный. Это откроет неделю холодной погоды», — уточнил Шувалов.

Синоптик отметил, что самый сильный дождь ожидается в субботу, 3 июня, как и самая низкая температура. Такая погода ниже климатической нормы на 5–6 градусов больше характерна для начала мая.

«Потом погода будет долго «выздоравливать», после этого будет сильное похолодание. Температура к 20 градусам приблизится только на рубеже 8–9 июня», — заключил он.

В свою очередь главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова отметила, что на выходных в столице похолодает: ночью в воскресенье прогнозируется всего 5 градусов выше нуля, сообщается на сайте aif.ru.

29 мая научный сотрудник Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал кратковременные дожди в Москве и области на текущей неделе. По словам синоптика, показатели по давлению будут оставаться в пределах нормы, погода ожидается облачная, но с прояснениями.