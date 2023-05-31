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У празднующего возвращение из Донбасса участника СВО украли 1,25 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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У участника спецоперации по защите Донбасса украли 1,25 млн рублей. Об этом 31 мая сообщило ИА «Регнум».

«Поступило заявление от 38-летнего уроженца Республики Тыва о том, что в Москве из его рюкзака пропали денежные средства в размере 1 250 000 рублей. Пропажу обнаружил, очнувшись в аэропорту Шереметьево ночью 20 мая, после отдыха в московских барах», — рассказал источник агентства.

Мужчина обратился в полицию Кызыла 29 мая. Он рассказал, что заработал деньги за участие в спецоперации. По дороге домой он остался в Москве, чтобы отдохнуть. Мужчина признался, что из-за сильного алкогольного опьянения не помнит, как оказался в аэропорту и куда исчезли деньги, которые он хранил в багаже.

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Ранее, 12 мая, в Перми задержали трех мошенников по подозрению в хищении денег у россиян, желающих помочь участникам спецоперации. Сборы осуществлялись через фейковые каналы главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариты Симоньян.

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