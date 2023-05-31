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Посольство РФ уличило МИД Британии в поощрении Украины к атакам против России

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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Gustavo Valiente
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Заявление британского министра иностранных дел Джеймса Клеверли о праве Украины «проецировать силу» за пределы своих границ поощряет Киев совершать новые теракты на территории России. Об этом в среду, 31 мая, заявили в посольстве РФ в Великобритании.

Высказывание Клеверли, сделанное им накануне в Таллине, прозвучало на фоне новостей об атаке беспилотников на гражданскую инфраструктуру в Москве и Московской области.

«Воинственные заявления главы британской «дипломатии» нельзя рассматривать иначе как поощрение киевского режима к новым террористическим нападениям на гражданские объекты и мирных жителей нашей страны. Видимо, из окон Форин-офиса (или из Эстонии) московские жилые дома видятся «легитимными военными объектами», — говорится в заявлении.

В диппредставительстве добавили, что подобные высказывания, вероятно, демонстрируют готовность самого Клеверли взять на себя ответственность за «причиняемые россиянам ущерб и страдания».

В российском посольстве также обвинили Лондон в нагнетании конфликта.

«Британский официоз на данном этапе сумел превзойти по безрассудности риторики даже своих старших заокеанских партнеров», — отметил представитель дипмиссии.

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Утром 30 мая несколько зданий в Москве и Подмосковье были атакованы беспилотниками. По данным Минобороны, в атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Три из них были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), еще пять — сбиты зенитным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье.

В Кремле расценили произошедшее как ответные действия киевского режима на эффективные удары ВС России по одному из центров принятия решений на Украине. По факту атаки беспилотных летательных аппаратов в Москве возбуждено уголовное дело по статье «терроризм».

Позднее в тот же день Клеверли выразил уверенность в том, что у Киева есть право «проецировать силу» за пределы своих границ. При этом министр отметил, что не будет «спекулировать о характере атаки».

После этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Лондон де-факто ведет необъявленную войну против России, оказывая военную поддержку Киеву, в таком случае любой из британских политиков может рассматриваться Москвой как законная военная цель.

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