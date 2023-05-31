Подозреваемый в убийстве главы дагестанского села объяснил свой поступок

Подозреваемый в убийстве главы села Рубас в Дагестане заявил, что у них был конфликт по поводу недвижимости. Об этом он рассказал 31 мая.

«Он мои дома продал. Меня бомжом сделал он», — сказал он.

Мужчина отметил, что долго пытался решить конфликт мирным способом, однако у него это так и не получилось.

Об убийстве главы Рубаса сообщили ранее в этот день. Отмечалось, что он скончался в результате огнестрельного ранения в грудь.

Источник «Известий» рассказал, что жертвой стал Гаджикурбан Байрамбегов. По словам собеседника, трагедия произошла у здания администрации, когда он покидал место работы. Огонь по Байрамбегову был открыт из машины.

В региональном МВД сообщили, что подозреваемый в убийстве был доставлен в отдел полиции, он сознался в содеянном.