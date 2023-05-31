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Шольца уличили в нарушении протокола безопасности при инциденте во Франкфурте

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Фото: REUTERS/Nadja Wohlleben
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц, покинув правительственный лимузин, нарушил протокол безопасности и во многом сам виноват в эпизоде, который произошел 24 мая, сообщает здание Focus в среду, 31 мая.

В среду, 24 мая, неизвестный прорвался через охрану к Шольцу и, оставшись незамеченным телохранителями, напал на канцлера с «объятьями».

По протоколу первым лицам государства запрещено самостоятельно покидать салон автомобилей, пока глава команды телохранителей, убедившись в безопасности, сам не откроет бронированную дверь правительственного лимузина.

В день инцидента канцлер вышел из автомобиля на летное поле аэропорта, не дождавшись сигнала от охраны. Правительственный кортеж с канцлером сопровождали местные полицейские и личные телохранители.

48-летнему мужчине удалось присоединиться к кортежу на своей частной машине. Замешкавшиеся телохранители не заметили подбегающего к Шольцу неизвестного, пока тот не прижал к себе Шольца. Мужчину оттащили от политика, задержали и допросили. Свой поступок мужчина объяснил тем, что принял кортеж канцлера ФРГ за свадебный.

По данным СМИ, нападавший употреблял наркотики.

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26 мая Олаф Шольц заявил, что продолжает доверять полиции после того, как его схватил неизвестный мужчина, проникший в аэропорт Франкфурта-на-Майне.

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