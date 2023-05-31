Шольца уличили в нарушении протокола безопасности при инциденте во Франкфурте

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, покинув правительственный лимузин, нарушил протокол безопасности и во многом сам виноват в эпизоде, который произошел 24 мая, сообщает здание Focus в среду, 31 мая.

В среду, 24 мая, неизвестный прорвался через охрану к Шольцу и, оставшись незамеченным телохранителями, напал на канцлера с «объятьями».

По протоколу первым лицам государства запрещено самостоятельно покидать салон автомобилей, пока глава команды телохранителей, убедившись в безопасности, сам не откроет бронированную дверь правительственного лимузина.

В день инцидента канцлер вышел из автомобиля на летное поле аэропорта, не дождавшись сигнала от охраны. Правительственный кортеж с канцлером сопровождали местные полицейские и личные телохранители.

48-летнему мужчине удалось присоединиться к кортежу на своей частной машине. Замешкавшиеся телохранители не заметили подбегающего к Шольцу неизвестного, пока тот не прижал к себе Шольца. Мужчину оттащили от политика, задержали и допросили. Свой поступок мужчина объяснил тем, что принял кортеж канцлера ФРГ за свадебный.



По данным СМИ, нападавший употреблял наркотики.

26 мая Олаф Шольц заявил, что продолжает доверять полиции после того, как его схватил неизвестный мужчина, проникший в аэропорт Франкфурта-на-Майне.