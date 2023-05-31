«Укрэнерго» попросило жителей Украины сократить потребление электричества вечером

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в среду, 31 мая, попросила жителей Украины сократить потребление электричества в вечернее время.

«Сейчас объемов электроэнергии, которые производят украинские электростанции, достаточно для покрытия потребностей потребителей. Но в вечерние часы, когда потребление больше всего, просим перераспределять использование электроприборов на другие периоды суток», — говорится в Telegram-канале компании.

Отмечается, что работает меньшее количество энергоблоков из-за ремонта на тепловых электростанциях (ТЭС), а также на некоторых энергоблоках атомных электростанциях (АЭС). В «Укрэнерго» уточнили, что для покрытия вечернего пика потребления привлекаются все доступные мощности гидро- (ГЭС) и теплоэлектростанций.

В компании попросили уменьшать нагрузку на энергосистему с 19:00 до 22:00.

Ранее в этот день сообщалось об отключении электричества в нескольких домах в Киеве, а также о перебоях освещения в Одессе, Харькове, Полтаве и Виннице и в ряде других населенных пунктах.

25 мая председатель правления компании ДТЭК «Киевские электросети» Владимир Кудрицкий сообщил, что летний сезон станет сложным периодом для украинской энергосистемы. По его словам, уже наблюдается нехватка ресурсов.

До этого, 24 мая, «Укрэнерго» прекратила экспорт электроэнергии на территорию Европейского союза (ЕС). В компании тогда также призвали потребителей бережно потреблять электроэнергию в вечерние часы. «Укрэнерго» пояснила, что это необходимо для соблюдения баланса между производством и потреблением электроэнергии.