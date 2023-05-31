В Норвегии произошла утечка газа на заводе компании Equinor

На СПГ-заводе крупнейшей газовой компании в Норвегии Equinor на острове Мелкейя в городе Хаммерфесте произошла утечка газа. Об этом 31 мая сообщила полиция региона Финнмарк в Twitter.

«На остров прибыли полиция и пожарные. Утечка была обнаружена, принимаются меры по ее устранению», — указано в сообщении ведомства.

Как уточняет NRK, в результате утечки была создана зона безопасности в радиусе 300 метров, все сотрудники эвакуированы.

Масштабы утечки неизвестны, о пострадавших не сообщается.

30 мая утечка газа произошла в одном из частных домов в Ингушетии. В результате взрыва газа скончался ребенок. Дело возбуждено по признакам преступления «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека».