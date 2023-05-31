Реклама
Прямой эфир
Экономика
Белоруссия предложила поднять цены на транспортировку российской нефти
Мир
В Норвегии произошла утечка газа на заводе компании Equinor
Армия
Военный эксперт назвал последствие для Киева от потери корабля «Юрий Олефиренко»
Мир
Индонезия намерена повысить сбор за визу по прибытии
Мир
Лавров предупредил о последствиях атаки беспилотников на Москву
Мир
Берлин решил отозвать разрешение на деятельность четырех из пяти генконсульств РФ в ФРГ
Мир
Лавров посоветовал послу США в ЮАР знать свое место и не лезть в чужие дела
Происшествия
Пожар произошел в здании отеля Four Seasons в центре Москвы
Политика
Политолог заявил об уходе Польши от демократических принципов
Экономика
Нефть марки Brent подешевела до $72 за баррель впервые с 4 мая
Здоровье
Врач назвала вредные для печени продукты
Мир
ОАЭ вышли из возглавляемых США Объединенных морских сил
Сюжет:

Военкор «Известий» показала работу полевой пекарни в южном секторе СВО

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военкор «Известий» Мери Бадунц в среду, 31 мая, показала, как проходит служба российских военных в южном секторе спецоперации (СВО) по защите Донбасса.

С корреспондентом пообщался пекарь и рассказал, как устроена полевая пекарня.

«Здесь у нас холодильник, тестомес, пекарские шкафы, шкафы растопочные, <…> шкаф для готовой продукции. И здесь, в принципе, ничего больше-то особо и не надо, вот еще нагреватель воды, чтобы делать тесто», — сообщил он.

В основном в условиях полевой пекарни молодые люди готовят хлеб, но иногда — «по настроению» — еще и булочки, «если есть возможность запросить какие-то ингредиенты».

«Хлеб мы раздаем прямо здесь. К нам приезжают старшины рот», — отметил собеседник «Известий».

Далее они забирают необходимое количество хлеба на роту, после чего развозят его по позициям.

Везде в ходу: российская армия по-новому взглянула на тягачи МТ-ЛБ
Опыт СВО возродил интерес к широкому использованию неприхотливых советских вездеходов

26 мая Мери Бадунц показала боевую работу экипажа танка Т-90 Южного военного округа (ЮВО) в ходе СВО. Танки Т-90 военные получили не так давно. Огонь по машинам Вооруженных сил Украины (ВСУ) ведется с закрытых позиций.

Ранее корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань показал работу танкистов 1-го Донецкого корпуса на авдеевском направлении. Военнослужащие ведут огонь по укрепрайонам противника с закрытых огневых позиций.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023