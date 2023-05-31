Военкор «Известий» показала работу полевой пекарни в южном секторе СВО

Военкор «Известий» Мери Бадунц в среду, 31 мая, показала, как проходит служба российских военных в южном секторе спецоперации (СВО) по защите Донбасса.

С корреспондентом пообщался пекарь и рассказал, как устроена полевая пекарня.

«Здесь у нас холодильник, тестомес, пекарские шкафы, шкафы растопочные, <…> шкаф для готовой продукции. И здесь, в принципе, ничего больше-то особо и не надо, вот еще нагреватель воды, чтобы делать тесто», — сообщил он.

В основном в условиях полевой пекарни молодые люди готовят хлеб, но иногда — «по настроению» — еще и булочки, «если есть возможность запросить какие-то ингредиенты».

«Хлеб мы раздаем прямо здесь. К нам приезжают старшины рот», — отметил собеседник «Известий».

Далее они забирают необходимое количество хлеба на роту, после чего развозят его по позициям.

26 мая Мери Бадунц показала боевую работу экипажа танка Т-90 Южного военного округа (ЮВО) в ходе СВО. Танки Т-90 военные получили не так давно. Огонь по машинам Вооруженных сил Украины (ВСУ) ведется с закрытых позиций.

Ранее корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань показал работу танкистов 1-го Донецкого корпуса на авдеевском направлении. Военнослужащие ведут огонь по укрепрайонам противника с закрытых огневых позиций.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.