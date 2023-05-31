Свыше 100 человек эвакуировали из-за пожара в поликлинике во Владимирской области

Более 100 человек эвакуировали из-за пожара в здании поликлиники города Гусь-Хрустальный Владимирской области. Об этом в среду, 31 мая, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В ведомстве уточнили, что пожар произошел сегодня днем в поликлинике № 1. Возгорание началось в кабинете терапевта, охватив пространство площадью 12 кв. м. В целях безопасности сотрудников и посетителей эвакуировали из медицинского учреждения.

«Из здания эвакуировано 102 человека», — говорится в сообщении.

В настоящее время пожар потушен. На борьбу с огнем были привлечены 29 пожарных и девять единиц техники. Отмечается, что возгорание было ликвидировано за 14 минут с момента вызова.

Причины происшествия устанавливаются.

В этот же день пожар произошел в торговом центре «Феникс» в подмосковном Орехово-Зуево, расположенном на границе с Владимирской областью. Огонь повредил два торговых павильона. Площадь пожара составила 110 кв. м. Персонал и посетители покинули здание самостоятельно до прибытия пожарных.