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Минобороны РФ: в Одессе уничтожен корабль ВМС Украины «Юрий Олефиренко»

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Воздушно-космические силы (ВКС) РФ ликвидировали последний украинский боевой корабль «Юрий Олефиренко». Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 31 мая.

«29 мая в результате удара высокоточным оружием ВКС России по месту стоянки военных кораблей в порту Одесса уничтожен последний боевой корабль Военно-морских сил Украины «Юрий Олефиренко», — подтвердили в оборонном ведомстве.

Уничтоженный корабль относится к серии десантных кораблей проектов 770, 771 и 773, строившихся в Польше в 1960–1970-е годы для Военно-морского флота СССР. К достоинствам этих кораблей относятся конструктивная простота, малая стоимость и экономичность в эксплуатации, рациональное размещение десанта, небольшой состав экипажа и хорошее вооружение.

Известно, что до начала спецоперации России на Украине в состав ВМС Украины входили около 25 единиц боевых морских судов.

30 мая глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за май составили свыше 16 тыс. военнослужащих. По его словам, были уничтожены 16 самолетов, пять вертолетов, 466 беспилотных летательных аппаратов, более 400 танков и других боевых бронированных машин, 238 орудий полевой артиллерии и минометов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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